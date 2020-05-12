Другороссы призвали Смольный отдать "деньги народу"

Члены петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" разместили на Малоохтинском мосту обращенный к Смольному баннер "Деньги - народу, олигархам - "корону"!", призванный напомнить городским властям о бездействии правительства в период эпидемии.

"Мы видим лишь бесконечные фото губернатора Беглова в маске, другой значимой поддержки населению Смольный не оказывает. На федеральном уровне стоимость всех новых выплат, анонсированных Путиным (200 млрд рублей), не дотягивает даже до оказываемой одной лишь "Роснефти" помощи от государства (только за 2017 год - 350 млрд рублей)", - негодуют активисты.

Ранее аналогичный баннер был размещен на набережной Москвы-реки у здания российского правительства.

Напомним, днем ранее Владимир Путин объявил о том, что в РФ с 12 мая завершается нерабочий период - отрасли экономики могут постепенно возвращаться к полноценному функционированию. Среди других мер поддержки президент пообещал материально помочь семьям и бизнесу.