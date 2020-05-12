18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:00

Другороссы призвали Смольный отдать "деньги народу"

фото ЗакС политика Другороссы призвали Смольный отдать "деньги народу"

Члены петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" разместили на Малоохтинском мосту обращенный к Смольному баннер "Деньги - народу, олигархам - "корону"!", призванный напомнить городским властям о бездействии правительства в период эпидемии.

"Мы видим лишь бесконечные фото губернатора Беглова в маске, другой значимой поддержки населению Смольный не оказывает. На федеральном уровне стоимость всех новых выплат, анонсированных Путиным (200 млрд рублей), не дотягивает даже до оказываемой одной лишь "Роснефти" помощи от государства (только за 2017 год - 350 млрд рублей)", - негодуют активисты.

Ранее аналогичный баннер был размещен на набережной Москвы-реки у здания российского правительства.

Напомним, днем ранее Владимир Путин объявил о том, что в РФ с 12 мая завершается нерабочий период - отрасли экономики могут постепенно возвращаться к полноценному функционированию. Среди других мер поддержки президент пообещал материально помочь семьям и бизнесу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:55 Жириновский о голосовании по поправкам в Конституцию: Подписан указ президента, тему можно снять

12:30 Макаров: Город достойно прошел наиболее острый период пандемии

12:29 СМИ: Вызвавшие пожары в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ изготовлены на одном заводе

12:26 В Смоленской области 120 обитателей дома престарелых заразились COVID-19

11:55 В Ленобласти рассказали о послаблении ограничительных мер по коронавирусу

11:53 ЗакС не захотел обращаться к Смольному с просьбой смягчить "масочный режим"

11:31 Петербургские суды решили продлить "карантинный" режим работы до лета

11:21 Беглов поручил проверить все стационары Петербурга после пожара в больнице Святого Георгия

11:05 Комитет по законодательству ЗакСа провел заседание в масках и перчатках

11:05 Партия Роста просит Беглова изучить обстоятельства пожара в больнице Святого Георгия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:16 Умер писатель и националист Константин Крылов

13:00 Другороссы призвали Смольный отдать "деньги народу"

12:55 Жириновский о голосовании по поправкам в Конституцию: Подписан указ президента, тему можно снять

12:30 Макаров: Город достойно прошел наиболее острый период пандемии

12:29 СМИ: Вызвавшие пожары в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ изготовлены на одном заводе

12:26 В Смоленской области 120 обитателей дома престарелых заразились COVID-19

12:01 Создатель "Омбудсмена полиции" находится в больнице в состоянии средней тяжести

11:55 В Ленобласти рассказали о послаблении ограничительных мер по коронавирусу

11:53 ЗакС не захотел обращаться к Смольному с просьбой смягчить "масочный режим"

11:31 Петербургские суды решили продлить "карантинный" режим работы до лета

11:21 Беглов поручил проверить все стационары Петербурга после пожара в больнице Святого Георгия

11:05 Комитет по законодательству ЗакСа провел заседание в масках и перчатках

11:05 Партия Роста просит Беглова изучить обстоятельства пожара в больнице Святого Георгия

10:45 В РФ вновь выявлено свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:25 В больнице Святого Георгия, принимающей COVID-пациентов, произошел пожар: погибли пятеро

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru