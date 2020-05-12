Умер писатель и националист Константин Крылов

Публицист, политический деятель, националист Константин Крылов умер на 53-м году жизни, сообщила в Facebook его супруга Надежда Шалимова.

20 апреля Крылов перенес инсульт.

Крылов был одним из самых известных русских националистов. В 2011 году его приговорили к 120 часа исправительных работ по уголовному делу из-за выступления на митинге "Хватит кормить Кавказ", который состоялся на Болотной площади в Москве.

В 2012 году Крылов создал незарегистрированную Национально-демократическую партию. Входил в координационный совет оппозиции. Автор множества работ по социологии, политологии, философии, текущей политической жизни.