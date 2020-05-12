ФСБ обыскивает кабинет мэра Инты в Коми

Представители правоохранительных органов Коми пришли с обысками в кабинет главы администрации Инты Ларисы Титовец, делится ТАСС, ссылаясь на полученную от председателя совета города Василия Сидора информацию.

"Знаю, что там [в кабинете мэра Инты] находятся [сотрудники] ФСБ, СК. Доступ в кабинет запрещен, стоят сотрудники полиции, это все, что я могу сказать. Лариса Титовец, наверное, там же. Я её не видел с утра, я приехал, они [сотрудники правоохранительных органов] уже были здесь. Пока информацией не располагаем никакой", - уточнил Сидор.

ТАСС пишет, что Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, однако в СК заявили, что пока не располагают сведениями о причинах проводимых мероприятий.