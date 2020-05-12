ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

В городе Кимры, расположенном в Тверской области, ФСБ задержала 19-летнего россиянина, якобы намеревавшегося устроить поджог зданий местных органов власти, а также готовившего нападения на чиновников и силовиков, информирует ТАСС.

У молодого человека изъяли переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, 3 самодельных зажигательных устройства ("коктейли Молотова"), холодное оружие, средства связи и дневники, в которых описывались "противоправные" планы юноши.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России (Приготовление к террористическому акту). Молодого человека отправили в СИЗО.