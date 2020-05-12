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14:10

Глава МО "Гавань" попросила Беглова и министра здравоохранения создать комиссию по проверке условий в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Глава МО "Гавань" попросила Беглова и министра здравоохранения создать комиссию по проверке условий в "Ленэкспо"

Глава муниципального образование "Гавань" Нэлли Вавилина направила обращение губернатору Петербурга Александру Беглову и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой создать комиссию по проверке информации о плохих условиях содержания пациентов в "Ленэкспо", куда направляют больных коронавирусом петербуржцев. Вавилина попросила Беглова и Мурашко лично принять участие в проверке временного госпиталя и включить ее в состав комиссии как руководителя муниципалитета, на территории которого находится "Ленэкспо".

В разговоре с ЗАКС.Ру Вавилина сообщила, что сейчас во временном госпитале находится около 400-500 человек. На такое количество пациентов в госпитале работает 4-5 медсестер и 6 врачей, рассказала руководитель МО "Гавань".

Она уточнила, что к ней обратилось не менее 20 человек с жалобами на плохие условия в "Ленэкспо". По словам главы муниципалитета, у всех одинаковые претензии. В частности, пациентам не хватает средств личной гигиены, недостаточно медицинских масок, ночью в помещении холодно, трубы в санузлах протекают, больные не могут соблюдать необходимую дистанцию из-за близкого расположения кроватей, заявила Вавилина. 

Глава МО добавила, что в "Ленэкспо" наравне с болеющими коронавирусом находятся пациенты, которые переболели пневмонией и имеют отрицательные тесты на COVID-19. В госпитале лежат также онкобольные, диабетики и люди с другими тяжелыми заболеваниями, рассказала Вавилина. По ее словам, им не оказывается должный уход, не предоставляются необходимые лекарства, а "передачки" от родственников запрещены. 

Также Вавилина сообщила, что пациенты и их родственники продолжают сообщать о наличии в "Ленэкспо" больных из психоневрологического диспансера. 

- Там до сих пор такие больные находятся. Если вы думаете, что их быстренько-быстренько куда-то увезли, нет - они там до сих пор находятся. Они там валяются, они там кричат, они находятся без присмотра. Им нужны определенные условия, определенные препараты, - заявила Вавилина.

Напомним, ранее она опубликовала сообщение одной из пациенток "Ленэкспо", которая жаловалась на плохие условия содержания. Пациентка рассказала, что написала жалобу Беглову на его странице "ВКонтакте", но там ее заблокировали. Прокуратура Петербурга сообщила, что проверит работу временного госпиталя. Также ранее комитет по здравоохранению отрицал наличие в "Ленэкспо" пациентов из психоневрологического диспансера.

София Саттарова


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