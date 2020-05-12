УФАС заподозрило компании, убиравшие Петербург, в картельном сговоре

Петербургское управление ФАС возбудило дело о предполагаемом картельном сговоре ООО "Восход", ООО "Аврора" и ООО "Волна", подозреваемых в нарушении ст. 11 Закона о защите конкуренции, информирует пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено после обращений природоохранной прокуратуры Петербурга и депутата Государственной думы Антона Гетта.

Предполагается, что компании могли заключить картельное соглашение на 16 закупках на уборку и санитарную обработку ряда территорий в разных районах города. Сумма контрактов превышает 165 млн рублей.

Постфактум проведенной проверки "антимонопольщики" установили, что торги проходили при минимальном снижении НМЦК (от 0 до 1,5%); заявки подавались компаниями с одного IP-адреса и посредством единого e-mail и телефона.