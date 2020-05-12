Министр культуры рассказала о лечении от коронавируса дома

Министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, как она лечится дома от коронавирусной инфекции, и что ей все равно приходится работать, несмотря на болезнь.

По словам Любимовой, она не останавливает рабочий процесс и постоянно контактирует с коллегами в мессенджерах.

"По счастью, у меня не очень большая температура вечером, и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится", - сказала Любимова.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Кроме нее, из членов правительства заболели премьер-министр Михаил Мишустин и министр строительства Владимир Якушев. Последнего 8 мая выписали из больницы.