Аппараты ИВЛ "Авента-М" сняли с эксплуатации после пожара в петербургской больнице Святого Георгия

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшие в городской больнице Святого Георгия, где сегодня произошел пожар, сняли с эксплуатации, сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в администрации медучреждения.

На "вооружение" больницы оборудование поступило 1 мая: до сегодняшнего инцидента нареканий к нему не было. Теперь же вплоть до окончания следствия "Авента-М" выведены из использования.

Примечательно, но аналогичные аппараты ИВЛ стояли и в столичной больнице имени Спасокукоцкого, где также вспыхнул пожар вечером 9 мая.

В результате ЧП, произошедшего сегодня утром в петербургском медучреждении, погибли пять человек, трое из которых находились на искусственной вентиляции легких. По предварительной информации, возгорание аппарата ИВЛ произошло из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники СК.

Губернатор Александр Беглов заверил, что семьи погибших при пожаре в больнице получат материальную поддержку.

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