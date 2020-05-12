Шамана Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу, передает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, дом шамана взяли штурмом не менее 20 бойцов ОМОНа. "В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали", - сказал Прянишников.

Причины задержания пока неизвестны. Перед этим 12 мая к Габышеву несколько раз приходили люди, представившиеся медработниками, и собирались взять у шамана биоматериал для теста на коронавирус. Приходили к нему подобным образом и за неделю до этого, тогда же показывали постановление санврача о помещении Габышева в обсерватор.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он намеревался продолжить весной.