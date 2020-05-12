Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом, передает РИА "Новости". По словам Пескова, он находится в больнице.

"Да, я заболел. Лечусь", - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли он заболел коронавирусной инфекцией. По его словам, с президентом он лично общался более месяца назад.

Корреспонденты кремлевского пула в Telegram-канале отметили, что Песков в последний раз публично появлялся 30 апреля во время совещания президента Владимира Путина с губернаторами и членами правительства. На том заседании о своем положительном тесте на коронавирус сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Вместо него обязанности премьера пока исполняет Андрей Белоусов.