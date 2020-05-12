"Ростех" разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия

"Концерн Радиоэлектонные технологии", входящий в состав "Ростеха", заявил, что разбирается в ситуации с пожаром в больнице Святого Георгия и призвал "не делать поспешных выводов".

В компании сообщили, что рассматривают ряд версий трагедии. В том числе – связанные с "состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности".

"Поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально. Аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было", - подчеркнули в КРЭТ.

Пожар в больнице Святого Георгия вспыхнул 12 мая в отделении реанимации. Погибли пять человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проверить пожарную безопасность во всех стационарах города, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Причиной называют возгорание аппарата ИВЛ. Такие же аппараты использовались в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где по схожей причине вспыхнул пожар вечером 9 мая. Больница Святого Георгия решила приостановить эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" до окончания следствия.