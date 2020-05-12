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16:06

"Принёс с работы": Супруга Пескова заразилась COVID-19 от мужа и попала вместе с ним больницу

фото ЗакС политика "Принёс с работы": Супруга Пескова заразилась COVID-19 от мужа и попала вместе с ним больницу

Жена кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка известила СМИ, что госпитализирована вместе с супругом, поскольку у неё тоже обнаружили коронавирусную инфекцию. С бывшей спортсменкой побеседовал журналист Daily Storm.

"Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - поделилась Навка.

Чуть ранее стало известно о госпитализации самого Пескова. В последний раз он публично появлялся 30 апреля во время совещания президента Владимира Путина с губернаторами и членами правительства. На том заседании о своем положительном тесте на COVID-19 рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который также лечится от заболевания в больнице. Вместо него обязанности главы кабмина исполняет Андрей Белоусов.

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