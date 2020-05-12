Голикова допустила возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России летом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут вернуться к привычной жизни летом, если будут соблюдать все требования и ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

"Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова.

Она отметила, что не все регионы в майские праздники "четко соблюдали те режимы самоизоляции, которые у себя приняли". Голикова добавила, что к тому же "коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону в отдельных регионах".

Президент Владимир Путин накануне объявил о завершении режима "нерабочих дней", который был введен из-за коронавируса. При этом в регионах продлены режимы самоизоляции до 31 мая, в частности – в Москве и Петербурге.