"Раньше жили как-то, не скулили": Чиновницу из Энгельса уволили за критику допвыплат семьям

В городе Энгельсе Саратовской области лишилась должности директор государственного "Центра молодежных инициатив" Лидия Бузовчук, нелестно отозвавшаяся на просторах "ВКонтакте" о новости про дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет.

Комментарий женщина оставила в паблике "Подслушано Энгельс", используя ник "Лидия Прозорова".

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!" - приводят "Свободные новости" мнение Бузовчук.

После того, как местные СМИ обратили внимание на комментарий и выяснилось, от чьего лица он сделан, и.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников пообещал разобраться в ситуации и принять "довольно жесткие" санкции.

Напомним, накануне, 11 мая, Владимир Путин объявил об учреждении дополнительных выплат семьям: в частности, всем, у кого имеются дети от 3 до 15 лет, полагается по 10 тысяч рублей в качестве "антивирусной" поддержки.