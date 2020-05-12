Госдума одобрила ужесточение законодательства о выборах

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили пакет поправок, согласно которым принимать участие в выборах запрещается лицам, имеющим судимости по 50 статьям Уголовного кодекса.

Авторам инициативы выступили представители фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.

В частности, предлагается запретить участвовать в электоральном процессе гражданам, осужденным по ч. 2 ст. 280 (Призывы к экстремизму), по ч. 1 ст. 205.2 (Призывы к терроризму), по ч. 2, 5 ст. 159 (Мошенничество), по ч. 1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти), по ст. 212.1 УК (Неоднократное нарушение правил публичных мероприятий - известна также как "дадинская" статья).

Гражданину, который намерен поучаствовать в выборах, однако имеет судимость по обозначенным статьям, запрещается избираться в течение 5 лет после её погашения.

Коррективы будут внесены в часть 4 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".