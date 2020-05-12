Беглов назвал короткое замыкание электрооборудования причиной пожара в больнице Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов в видеообращении к горожанам назвал причиной пожара в больнице Святого Георгия короткое замыкание.

"По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся", - сказал Беглов.

Он еще раз обратил внимание на действия медиков, которые быстро отключили электропитание, подачу кислорода и эвакуировали пациентов на другие этажи. По словам Беглова, 18 расчетов МЧС прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступившего им сообщения о пожаре.

"От всех петербуржцев благодарю медиков и спасателей за героизм и слаженную работу", - сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что поручил проверить все стационары Петербурга на исправность медоборудования и состояние противопожарной безопасности. Также он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им необходимую помощь.

Пожар в больнице Святого Георгия вспыхнул 12 мая в отделении реанимации. Погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Больница Святого Георгия решила приостановить эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" до окончания следствия. В "Концерне Радиоэлектронные технологии" заявили, что разбираются в ситуации и призвали не делать поспешных выводов.

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