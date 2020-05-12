После пожара в больнице Святого Георгия в Ленобласти приостановили эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Руководство Ленинградской области приняло решение снять с эксплуатации аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", сошедшие с конвейера Уральского приборостроительного завода: аналогичные устройства стояли в петербургской больнице Святого Георгия, в которой сегодня произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе правительства 47 региона, 6 мая в регион поступили 10 аппаратов ИВЛ, которые впоследствии были распределены между медучреждениями Всеволожского, Тосненского и Тихвинского районов.

Оборудование было полностью готово к эксплуатации, однако после известия о трагедии в больнице Святого Георгия его использование приостановили.

После того, как в Петербурге СК установит причины пожара, будет решен вопрос о возобновлении пользования аппаратами.

В результате ЧП, произошедшего сегодня утром в петербургском медучреждении, погибли пять человек, трое из которых находились на искусственной вентиляции легких. По предварительной информации, возгорание аппарата ИВЛ произошло из-за короткого замыкания. Эту версию озвучил также губернатор Александр Беглов, пообещавший поддержать семьи погибших.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.