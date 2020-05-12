Чиновникам в Мурманской области объявили выговоры за рыбалку в эпидемию коронавируса

Чиновники закрытого административно-территориального образования Александровска в Мурманской области получили выговор за рыбалку на катере, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЗАТО Семена Каурова.

"Да, разобрались, все выяснили, объявили выговоры, два выговора объявлено, все вопросы решены", - сообщил Кауров губернатору региона Андрею Чибису.

Сотрудники администрации ЗАТО вышли в море на катере МЧС, чтобы проверить, соблюдают ли экипажи лодок введеные из-за эпидемии коронавируса ограничения в Мурманской области. После проверки чиновники сами начали рыбачить, одна из чиновниц опубликовала фотографии, в том числе, где она позирует с выловленной рыбой, позже она удалила снимки.

Рыбалка в Мурманской области разрешена с 24 апреля для жителей приморских поселков, запрет на нее действует для приезжих и туристов. Выходить в море на катерах разрешено только по согласованию с главами администраций и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.