18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:30

Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

фото ЗакС политика Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в преддверии отчета губернатора Александра Беглова перед парламентом записал видеообращение, в котором рассказал, какие вопросы он планирует задать градоначальнику в свете ограничительных мер из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 

"Я спрошу у него, будет ли наконец оказана гражданам реальная помощь в виде прямых выплат, которые совершенно необходимы после полуторамесячных принудительных выходных. Я спрошу у него, будет ли медикам гарантировано отсутствие наказания, если они сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях", - сказал Вишневский.

По словам депутата, он почти каждый день получает обращения о "сложной ситуации" в разных больницах города, психоневролгическом интернате, онкоцентре, и медики нуждаются в средствах защиты. Он напомнил, что партия "Яблоко" ведет проект по сбору средств для медиков и помощи в покупке средств индивидуальной защиты.

Вишневский раскритиковал введение обязательного масочного режима в Петербурге. Он согласился с тем, что ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках оправдано.

"Но если нас заставляют носить маски и перчатки, тогда власть должна обеспечить [горожан] ими бесплатно. Бесплатно, а не сказать, где их можно купить по примерным ценам", - подчеркнул Вишневский. По его словам, себестоимость масок составляет 70 копеек, а в метро и ларьках за 40-50 рублей.

Недоволен Вишневский и тем, что маска и перчатки требуются в обязательном порядке, хотя, по его мнению, более эффективно просто соблюдать дистанцию.

"Я абсолютно уверен, что опасность для граждан на улице или во дворе при соблюдени дистанции гораздо меньше, чем в замкнутом пространстве", - заявил Вишневский, призвав не устраивать "полицейские обвалы" и "ни в коем случае не штрафовать" граждан за выход без этих средств защиты.

12 мая Вишневский и Максим Резник во время совета фракции предложили обратиться в Смольный с предложением отменить обязательное ношение масок и перчаток на улице и во дворах, заменив на рекомендательное. Однако депутаты от "Единой России" их обращение не поддержали.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:41 Эргашев: Пик по коронавирусу в Петербурге пока не пройден

19:52 Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

18:49 Чиновникам в Мурманской области объявили выговоры за рыбалку в эпидемию коронавируса

18:48 После пожара в больнице Святого Георгия в Ленобласти приостановили эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

18:21 Петербургский центр им. Алмазова готов принимать пациентов с COVID-19

18:08 Беглов назвал короткое замыкание электрооборудования причиной пожара в больнице Святого Георгия

17:56 В МЧС поблагодарили медперсонал за спасение людей в больнице святого Георгия

17:24 "Раньше жили как-то, не скулили": Чиновницу из Энгельса уволили за критику допвыплат семьям

17:24 Голикова допустила возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России летом

16:45 Власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию: плебисцит проведут по окончании карантина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:41 Эргашев: Пик по коронавирусу в Петербурге пока не пройден

20:21 Адвокат историка Соколова заявил об угрозах в свой адрес

19:52 Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

19:30 Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

18:50 "Черный день": Что известно о пожаре в петербургской больнице

18:49 Чиновникам в Мурманской области объявили выговоры за рыбалку в эпидемию коронавируса

18:48 После пожара в больнице Святого Георгия в Ленобласти приостановили эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

18:21 Петербургский центр им. Алмазова готов принимать пациентов с COVID-19

18:08 Беглов назвал короткое замыкание электрооборудования причиной пожара в больнице Святого Георгия

17:56 В МЧС поблагодарили медперсонал за спасение людей в больнице святого Георгия

17:50 Госдума одобрила ужесточение законодательства о выборах

17:24 "Раньше жили как-то, не скулили": Чиновницу из Энгельса уволили за критику допвыплат семьям

17:24 Голикова допустила возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России летом

16:45 Власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию: плебисцит проведут по окончании карантина

16:06 "Принёс с работы": Супруга Пескова заразилась COVID-19 от мужа и попала вместе с ним больницу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru