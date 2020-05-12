18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:52

Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

фото ЗакС политика Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил на своей странице во "ВКонтакте", что медики больницы Святого Георгия, которые организовали эвакуацию пациентов из реанимации при пожаре, будут представлены к наградам.

Беглов заявил об этом, поздравляя медиков с Международным днем медицинской сестры. Он заявил, что в этот день медсестрам больницы "пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм".

По словам Беглова, в Петербурге работает более 40 тысяч медсестер. Он заявил, что от них "как никогда, сейчас зависит жизнь и здоровье горожан" в разгар эпидемии коронавируса. Губернатор поблагодарил медсестер за "ежедневный подвиг", "служение в тяжелейших условиях" и пожелал им здоровья, сил и личного благополучия.

Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул утром 12 мая. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования. ЗАКС.Ру рассказал о том, что произошло, и почему больница пока решила отказаться от использования аппаратов "Авента М".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:41 Эргашев: Пик по коронавирусу в Петербурге пока не пройден

19:30 Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

18:49 Чиновникам в Мурманской области объявили выговоры за рыбалку в эпидемию коронавируса

18:48 После пожара в больнице Святого Георгия в Ленобласти приостановили эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

18:21 Петербургский центр им. Алмазова готов принимать пациентов с COVID-19

18:08 Беглов назвал короткое замыкание электрооборудования причиной пожара в больнице Святого Георгия

17:56 В МЧС поблагодарили медперсонал за спасение людей в больнице святого Георгия

17:24 "Раньше жили как-то, не скулили": Чиновницу из Энгельса уволили за критику допвыплат семьям

17:24 Голикова допустила возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России летом

16:45 Власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию: плебисцит проведут по окончании карантина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:41 Эргашев: Пик по коронавирусу в Петербурге пока не пройден

20:21 Адвокат историка Соколова заявил об угрозах в свой адрес

19:52 Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

19:30 Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

18:50 "Черный день": Что известно о пожаре в петербургской больнице

18:49 Чиновникам в Мурманской области объявили выговоры за рыбалку в эпидемию коронавируса

18:48 После пожара в больнице Святого Георгия в Ленобласти приостановили эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

18:21 Петербургский центр им. Алмазова готов принимать пациентов с COVID-19

18:08 Беглов назвал короткое замыкание электрооборудования причиной пожара в больнице Святого Георгия

17:56 В МЧС поблагодарили медперсонал за спасение людей в больнице святого Георгия

17:50 Госдума одобрила ужесточение законодательства о выборах

17:24 "Раньше жили как-то, не скулили": Чиновницу из Энгельса уволили за критику допвыплат семьям

17:24 Голикова допустила возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России летом

16:45 Власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию: плебисцит проведут по окончании карантина

16:06 "Принёс с работы": Супруга Пескова заразилась COVID-19 от мужа и попала вместе с ним больницу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru