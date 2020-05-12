Семьи погибших при пожаре в больнице Святого Георгия получат по миллиону рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия по миллиону рублей, заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Эргашева, всем родственникам "будет оказана материальная помощь и вообще помощь любая". "Беглов уже сегодня подписал проект постановление о выплате родственникам одного миллиона рублей", - сказал он.

Эргашев считает, что преждевременно "делать выводы, наверное, скоропалительные" об аппаратах ИВЛ Уральского приборостроительного завода, с которыми связывают причины трагедии. Тем не менее он поручил пока отказаться от использования этих аппаратов до конца проверки.

Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул утром 12 мая. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования. ЗАКС.Ру рассказал о том, что произошло, и почему больница пока решила отказаться от использования аппаратов "Авента М".

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