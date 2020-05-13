СПЧ готовит законопроект о переводе "дадинской" статьи из УК в КоАП

Совет при президенте по правам человека готовит законопроект о переводе ст. 212.1 (неоднократое нарушение правил порядка проведения митингов) из уголовного кодекса в административный, пишет "Коммерсантъ".

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, работа над инициативой должна завершиться в мае.

"После того как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле [активиста Константина] Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по ст. 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет", - сказал Фадеев.

Заявление Фадеева совпало с опубликованием резолюции 958 "О российских политзаключенных" в США. Ее внесли в Палату представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол 8 мая. Они требуют, в числе прочего, установить имена чиновников, ответственных за политически мотивированные уголовные дела в России, и ввести санкции против них. В резолюции упоминаются дела Котова, экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Руднкова, активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, историка Юрия Дмитриева и других.

Авторы резолюции подчеркнули, что в России с 2015 года число политзаключенных увеличилось шесть раз. Сама резолюция – "простая", ее россматривает орган, который внес документ, и содержащийся в ней призыв ввести санкции против конкретных россиян необязателен. Председатель фонда Бориса Немцова "За свободу" Владимир Кара-Мурза предположил, что в список могут попасть экс-генпрокурор России Юрий Чайка, ряд судей и прокуроров, участвовавших в этих делах, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Последний уже попал под санкции.

Фадеев назвал резолюцию "политической игрой США", заявив, что нет необходимости "вешать ярлыки политических заключенных на жертв судебной системы". Рост количества политзаключенных с 2015 года он не прокомментировал.

Ранее смягчить ст. 212.1 УК РФ предлагал депутат Госдумы Сергей Шаргунов после приговора Котову: активист был осужден на четыре года колонии, затем смягчил срок до полутора лет. Шаргунов предлагал двукратно снизить прописанный в статье максимальный штраф (сейчас это – 1 млн рублей) и снизить максимальный срок лишения свободы с пяти до трех лет колонии. Правительство России дало отрицательный отзыв на инициативу.