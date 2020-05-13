18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:52

СПЧ готовит законопроект о переводе "дадинской" статьи из УК в КоАП

фото ЗакС политика СПЧ готовит законопроект о переводе "дадинской" статьи из УК в КоАП

Совет при президенте по правам человека готовит законопроект о переводе ст. 212.1 (неоднократое нарушение правил порядка проведения митингов) из уголовного кодекса в административный, пишет "Коммерсантъ".

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, работа над инициативой должна завершиться в мае.

"После того как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле [активиста Константина] Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по ст. 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет", - сказал Фадеев.

Заявление Фадеева совпало с опубликованием резолюции 958 "О российских политзаключенных" в США. Ее внесли в Палату представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол 8 мая. Они требуют, в числе прочего, установить имена чиновников, ответственных за политически мотивированные уголовные дела в России, и ввести санкции против них. В резолюции упоминаются дела Котова, экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Руднкова, активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, историка Юрия Дмитриева и других.

Авторы резолюции подчеркнули, что в России с 2015 года число политзаключенных увеличилось шесть раз. Сама резолюция – "простая", ее россматривает орган, который внес документ, и содержащийся в ней призыв ввести санкции против конкретных россиян необязателен. Председатель фонда Бориса Немцова "За свободу" Владимир Кара-Мурза предположил, что в список могут попасть экс-генпрокурор России Юрий Чайка, ряд судей и прокуроров, участвовавших в этих делах, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Последний уже попал под санкции.

Фадеев назвал резолюцию "политической игрой США", заявив, что нет необходимости "вешать ярлыки политических заключенных на жертв судебной системы". Рост количества политзаключенных с 2015 года он не прокомментировал.

Ранее смягчить ст. 212.1 УК РФ предлагал депутат Госдумы Сергей Шаргунов после приговора Котову: активист был осужден на четыре года колонии, затем смягчил срок до полутора лет. Шаргунов предлагал двукратно снизить прописанный в статье максимальный штраф (сейчас это – 1 млн рублей)  и снизить максимальный срок лишения свободы с пяти до трех лет колонии. Правительство России дало отрицательный отзыв на инициативу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:30 Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

15:21 Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

14:30 Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

14:20 Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

14:05 Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

13:56 Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

13:55 Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

13:47 Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

12:53 СК не стал менять обвинение сестрам Хачатурян на необходимую самооборону

12:39 Жириновский предложил сократить вдвое число депутатов в России


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:30 Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

15:21 Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

14:55 Дмитриева добивается снижения пенсионного возраста

14:50 Резник об отчете Беглова: Это отвратительное действие

14:30 Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

14:20 Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

14:05 Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

13:56 Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

13:55 Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

13:47 Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

13:30 Губернатор Петербурга объяснил, почему медицинские маски продаются по завышенным ценам

13:26 Суд над историком Соколовым отложили до лета из-за эпидемии коронавируса

13:25 ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

13:08 Беглов предложил депутатам отказаться от автомобилей и помощников ради поддержки граждан

13:04 Володин заявил о пяти зараженных коронавирусом депутатах Госдумы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru