18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:27

СМИ: Архангельская область и НАО объявят об объединении регионов

фото ЗакС политика СМИ: Архангельская область и НАО объявят об объединении регионов

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа собираются объявить об объединении регионов, пишут РБК, "Ведомости" и Znak.com со ссылкой на источники.

По данным изданий, случиться это может после совещания с участием врио губернаторов Александра Цыбульского (Архангельская область) и Юрия Бездудного (НАО) 13 мая. По словам источников, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы, референдум по объединению могут провести осенью, 13 сентября.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал основной причиной такого шага то, что Ненецкий автономный округ – регион малочисленный, и там сложно создать полноценные органы власти. Также, по его мнению, вместе НАО и Архангельская область смогут выстроить единую политику управления Северным морским путем.

При этом политолог Екатерина Курбангалеева считает, что основная причина объединения – перераспределение денег, выделяемых Архангельской области как региону "из числа тяжелых дотационников". Источник Znak.com среди проблем выделил падение цен на нефть, заметив, что для двух регионов объединение – это "шанс выжить и продолжить развитие".

Если эти два региона объединятся, это будет первое объединение с 2008 года, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. До этого были объединены Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:30 Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

15:21 Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

14:30 Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

14:20 Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

14:05 Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

13:56 Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

13:55 Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

13:47 Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

12:53 СК не стал менять обвинение сестрам Хачатурян на необходимую самооборону

12:39 Жириновский предложил сократить вдвое число депутатов в России


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:30 Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

15:21 Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

14:55 Дмитриева добивается снижения пенсионного возраста

14:50 Резник об отчете Беглова: Это отвратительное действие

14:30 Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

14:20 Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

14:05 Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

13:56 Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

13:55 Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

13:47 Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

13:30 Губернатор Петербурга объяснил, почему медицинские маски продаются по завышенным ценам

13:26 Суд над историком Соколовым отложили до лета из-за эпидемии коронавируса

13:25 ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

13:08 Беглов предложил депутатам отказаться от автомобилей и помощников ради поддержки граждан

13:04 Володин заявил о пяти зараженных коронавирусом депутатах Госдумы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru