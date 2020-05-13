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10:27

ЗакС Петербурга принял законопроект о бесплатных школьных завтраках

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга принял законопроект о бесплатных школьных завтраках

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 мая утвердило в первом чтении проект закона о предоставлении бесплатного горячего питания младшеклассникам (1-4 классы). 

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В городской парламент проект закона внесла фракция "Единая Россия".  

Документом также предусмотрено бесплатное двухразовое питание для учащихся 1-11 классов, которые относятся к определенным социально уязвимым категориям. Это, в частности, инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты, хронически больные. Кроме того, дважды в день бесплатно будут кормить учащихся спортивных и кадетских классов.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева предложила поддержать также детей, родители которых работали на предприятиях, деятельность которых была приостановлена в кризис. Единоросс Елена Киселева ответила, что она считает неправильным декларировать социальную помощь, а потом не суметь ее предоставить.

Городскому бюджету принятие инициативы обойдется в 345 млн рублей. Ее действие планируется начать с 1 сентября 2020 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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