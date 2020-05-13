Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента" в России

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искуственной вентиляции легких "Авента М", произведенных с 1 апреля 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Приказ руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова подписала 12 мая. Ограничение касается аппаратов, произведенных с апреля на Уральском приборостроительным заводом.

Эти аппараты использовались для оказания помощи пациентам больниц имени Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Петербурге. В обеих вспыхнули пожары 9 и 12 мая соответственно.

При пожаре в больнице Святого Георгия погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования.