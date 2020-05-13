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11:27

Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке экономики

фото ЗакС политика Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке экономики

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал нормативный акт, вводящий новые меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба городского правительства. Документ перекликается с последними по времени указаниями президента, озвученными 11 мая, и предусматривает помощь экономике и бизнесу на сумму 9 млрд рублей.

"Налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощённую систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тысяч организаций", - сформулировано одно из нововведений.

Кроме того, в планах Смольного - помочь пострадавшим от связанных с пандемией лишений малым и средним предприятиям, у которых наилучший потенциал для восстановления полноценной деятельности. Правительство стремится к тому, чтобы частично возместить пострадавшим сотрудникам недополученную или неполученную зарплату.

Наконец, городская администрация намерена увеличить долю госзакупок у малого и среднего бизнеса. Ее планируется увеличить уже в нынешнем году с 15 до 23,5 процентов.

В России в целом формально "нерабочий период" закончился 12 мая. При этом президент дал право регионам самостоятельно при необходимости продлить этот срок. В Петербурге этим правом воспользовались, и теперь граждане, обязанные носить маски и перчатки в общественных местах, просуществуют при режиме повышенной готовности как минимум до 31 мая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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