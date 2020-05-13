Эсеры хотят наделить врачей страховыми льготами, как у росгвардейцев

Думские справедливороссы предлагают законодательно ввести выплату страховых льгот врачам, не существующих на сегодняшний день, как кажется лидеру партии Сергею Миронову, по недоразумению и вследствие развала системы медицины, существовавшей в СССР. В качестве образца эсеры предлагают использовать модель, по которой выплаты получают сотрудники силовых ведомств - Росгвардии, МВД, ФСИН.

"Теперь врачи, как говорится, должны думать о своем здоровье сами и за свои кровные. Но в медицине платят так мало, что на полноценную страховку у людей зачастую просто денег нет. О каком страховании можно говорить, если в регионах врачи со стажем, работая на нескольких ставках, едва получают по 25-30 тысяч рублей", - рассудил Миронов.

Максимальный объем предлагаемой страховки - 2 млн рублей. Инициатива предполагает выплату этой суммы семье врача в случае его смерти во время работы. Получение врачом инвалидности, в зависимости от степени ее тяжести, заслуживает, согласно законопроекту, выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Наконец, травмы на производстве эсеры "оценивают" от 50 до 500 тысяч рублей.

"Кроме того, предлагается выделить средства из бюджета на проведение социальной и профессиональной реабилитации медицинских работников. Причем делать это нужно всегда, а не привязывать серьёзные и важные, но временные решения к эпидемии", - добавил Миронов.