Беглов сообщил о росте заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге

В Петербурге с 1 марта у 11 223 человек диагностировали внебольничную пневмонию, заявил губернатор Александр Беглов, выступая в городском парламенте 13 мая.

694 человека умерли. Выздоровели 5 924 петербуржца. Остальные находятся на лечении.

Беглов также отметил, что в последнее время заболеваемость внебольничной пневмонией резко выросла. По его словам, за последнюю неделю количество подтвержденных диагнозов стало в 5,5 раз выше среднего уровня.

Коронавирус в Петербурге с начала пандемии выявили у 8050 горожан. Из них умерли 58 человек, выздоровели 1784 петербуржца. Беглов отметил, что коронавирус нашли и у 1465 медицинских работников. По его словам, смерть от COVID-19 официальна подтверждена у четырех медиков.

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