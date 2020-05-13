СК не стал менять обвинение сестрам Хачатурян на необходимую самооборону

Следствие не стало переквалифицировать статью обвинения в резонансном деле сестер Хачатурян, преследуемых за убийство собственного отца, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката девушек, Алексея Липцера. Таким образом, Следственный комитет отказался трактовать действия фигуранток как необходимую самооборону, несмотря на то, что в январе этого потребовала Генеральная прокуратура. Дополнительное расследование дела подошло к концу.

Напомним, что троих сестер - Марию, Ангелину и Крестину - обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна, который, с их слов, подтвержденных различными аудио- и видеоматериалами, систематически над ними издевался, в том числе прибегая к действиям сексуального характера.

Начиная с прошлого года в поддержку сестер Хачатурян проводятся пикеты по всей стране. Девушки, первоначально находившиеся в СИЗО, отпущены под домашний арест.