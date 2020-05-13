Володин заявил о пяти зараженных коронавирусом депутатах Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусной инфекцией заболели пять депутатов, передает РИА "Новости".

"У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы - еще раз хочу напомнить - соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По словам Володина, трое депутатов были госпитализированы, один выписан, двое еще проходят лечение. Еще два депутата лечатся дома.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом были госпитализированы депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков и депутат от "Единой России" Светлана Максимова. Калашников был выписан из больницы.