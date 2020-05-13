ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

Министерство просвещения приняло решение перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике для девятиклассников на неопределенный срок, о чем сообщило РИА "Новости". Школьников аттестуют на основе оценок, полученных по результатам учебного года.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", - рассказали в Минпросвещения.

Ранее Минздрав рекомендовал отложить проведение экзамена на раннюю осень в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, август – сентябрь", - гласило утверждение главы министерства, Михаила Мурашко.