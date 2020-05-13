Суд над историком Соколовым отложили до лета из-за эпидемии коронавируса

Октябрьский суд Петербурга перенес начало процесса над историком, бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым на 9 июня, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, решение принято из-за карантина по коронавирусу в СИЗО "Кресты", где находится Соколов: это не позволяет доставить подсудимого в суд. По той же причине ранее переносили процесс с 9 апреля на 13 мая.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.