Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая, после оглашения ежегодного доклада о проделанной работе перед депутатам Законодательного собрания, поздравил с прошедшим юбилеем спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Глава города вручил председателю парламента почетный знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

- Мал золотник да дорог, - прокомментировал Беглов.

Напомним, Макаров отпраздновал 65-летний юбилей 7 мая. О поздравлениях председателя парламента от фракций Заксобрания читайте в материале ЗАКС.Ру.

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