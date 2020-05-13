Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

В Экологическом кодексе Петербурга будет прописано новое полномочие городского правительства. Смольный наделят возможностью разрабатывать и реализовывать региональные целевые программы охраны атмосферного воздуха.

Соответствующий законопроект городской парламент принял в первом чтении на заседании 13 мая. Другим документом региональным властям разрешили принимать участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха.

Обе инициативы были разработана для приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, отметил соавтор законопроектов.