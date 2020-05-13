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14:55

Дмитриева добивается снижения пенсионного возраста

фото ЗакС политика Дмитриева добивается снижения пенсионного возраста

Лидер Партии роста в петербургском парламенте Оксана Дмитриева внесла на рассмотрение коллег законодательную инициативу, которая возвращает россиянам прежние правила выхода на пенсию. Для того, чтобы мужчины снова могли прекращать работать с 60 лет, а женщины - с 55 лет, по подсчетам Дмитриевой, федеральному бюджету дополнительно потребуется 202,6 млрд рублей в нынешнем году и 273 млрд рублей - в 2021 году.

Особенно важной эту инициативу для депутата делает продолжающаяся пандемия коронавируса и вызванные ей сложности с трудоустройством.

"Нередки ситуации, когда именно граждане 55+ становятся первыми кандидатами на увольнение – работодатели уже не могут позволить себе содержать большой штат сотрудников. Таким образом, спад экономики и коронавирус приведут к увеличению безработицы именно у старших возрастных групп населения. Если же эти граждане смогут, как и раньше, получать пенсию с 55 и 60 лет, они будут защищены, получат хотя бы определенный минимальный уровень дохода", - прокомментировала Дмитриева свой законопроект.

По ее словам, досрочный выход на пенсию - классическая мера, применяемая во многих странах в кризисные для экономики периоды.

Напомним, что возраст выхода на пенсию в России подняли в 2018 году, что привело к акциям протеста по всей стране.


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