Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

Врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы в единый новый субъект Российской Федерации, передает ТАСС.

"Меморандум подписан", - сообщили в правительстве Архангельской области.

Ранее сообщалось, что губернаторы объявят о намерении объединить регионы 13 мая. Планируется, что в течение года состоится референдум, источники предполагали, что произойти это может 13 сентября.