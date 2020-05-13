Минздрав: Зараженный коронавирусом премьер-министр Мишустин идет на поправку

Премьер-министр Михаил Мишустин успешно лечится от коронавирусной инфекции и сможет вернуться на работу уже на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Сегодня он [Мишустин] проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Требуются еще медицинские процедуры, но мы видим, что динамика положительная и медицинские работники справились с задачей", - сказал Мурашко.

Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус 30 апреля во время совещания с президентом Владимиром Путиным. На время его болезни обязанности премьера исполняет Андрей Белоусов. Кроме Мишустина, коронавирусом заразились министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.