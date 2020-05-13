Горсуд обязал провести жеребьевку за депутатский мандат в Финляндском округе

Городской суд Петербурга 13 мая удовлетворил апелляционную жалобу партии "Справедливая Россия" и обязал избирательную комиссию муниципального образования "Финляндский округ" в течение месяца провести жеребьевку за место в совете, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургских эсеров.

По итогам сентябрьских выборов в местный совет по 773 голоса получили кандидатка от "Справедливой России" Эльвира Дурасова и единоросс Бахтияр Адхамов. По регламенту мандат должны были разыграть, кинув жребий. В совете позже объявили, что победу в розыгрыше одержал Адхамов.

Однако Дурасова заявила, что ее на процедуру жеребьевки не приглашали, а в "Справедливой России" усомнились, что эта процедура вообще состоялась. Представители ИКМО уверяли, что кандидатка сама не пришла на розыгрыш мандата.

В декабре 2019 года Калининский районный суд не нашел нарушений в действиях ИКМО и признал легитимность депутата Адхамова. Теперь городской суд отменил это решение и обязал комиссию кинуть жребий снова.