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17:38

У "Ленэнерго" идут обыски по делу о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

фото ЗакС политика У "Ленэнерго" идут обыски по делу о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

Правоохранители проводят обыски в здании "Ленэнерго", связанные с пропажей средств при строительстве "Газпром Арены" в 2015-2016 годах, пишет ТАСС. По информации собеседника агентства из СК, силовики посетили 13 мая почти двадцать адресов. Их интересует такая деталь строительства стадиона, как прокладывание кабеля от подстанции "Василеостровская" к подстанции "Крестовская". По сведениям издания 47news, в ходе этой части работ пропали около 70 млн рублей.

"Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - подчеркнули в "Ленэнерго".

Отметим, что со скандальным строительством стадиона ранее были связаны и другие уголовные дела. Возведение арены растянулось на десять лет, а стоимость его выросла многократно, превысив сумму 40 млрд рублей. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, регулярно протекала крыша.

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