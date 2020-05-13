Суд оставил в силе пять лет колонии жителю Калуги за оправдание терроризма в соцсетях

Суд оставил в силе приговор жителю Калуги Ивану Любшину по делу об опрадании терроризма из-за комментария о взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Василия Кушнира.

По словам Кушнира, слушания длились несколько часов. Суд отклонил восемь ходатайств. В том числе – ходатайства о допуске отца Любшина как защитника, о видеосъемке, сообщила правозащитник Ирина Яценко. Сам Любшин участвовал по видеоконференции из СИЗО-1 Калужской области.

Любшин был приговорен к 5 годам 2 месяцам колонии. Поводом стал его комментарий во "ВКонтакте" к новости о теракте в ФСБ Архангельска. Мужчина жаловался на пытки сотрудников ФСБ в процессе задержания.

Другой известный пример уголовного дела по той же статье из-за того же происшествия – дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ей вменили оправдание терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей", в которой журналистка рассуждала о мотивах подростка-подрывника.