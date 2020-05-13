Петербургским пенсионерам предложат уведомить чиновников о своей самоизоляции по электронной почте

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил очередную исправленную редакцию порядка предоставления выплат в размере 2000 рублей гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Теперь предполагается, что пенсионеры вместо заявления на получение средств должны просто направить уведомление в свою районную администрацию лично или по электронной почте. Документ пока не подписан и находится на антикоррупционной экспертизе.

По 2000 рублей Смольный обещает заплатить неработающим пенсионерам, которым исполнилось 65 лет до 30 марта 2020 года и которые в течение всего периода обязательной самоизоляции, установленного правительством города, не покидали своих домов или дачных участков.

Выплаты будут переводиться пожилым петербуржцам только после окончания режима самоизоляции. Желающим получить 2000 рублей, согласно новой редакции распоряжения комитета по соцполитике, достаточно будет до 1 сентября направить уведомление в свою районную администрацию, в том числе по электронной почте. В уведомлении нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество, дату рождения и адрес регистрации по месту жительства. Дополнить все это нужно будет словами "уведомляю, что соблюдал установленный в Санкт-Петербурге режим самоизоляции".

По сравнению с предыдущей редакцией документа сократился список оснований для отказа в выплате. Теперь их может быть всего три: сведения, что гражданин уехал на ПМЖ за пределы России, что он с 30 марта по 31 мая осуществлял трудовую деятельность или находился на стационарном социальном обслуживании у поставщиков социальных услуг.

Прежняя редакция документа подразумевала, что сведения о нарушении режима самоизоляции могут предоставить районной администрации также в МВД или других органах или организациях.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 600 млн рублей на единовременные выплаты самоизолировавшимся петербуржцам старше 65 лет.