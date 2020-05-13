Роспотребнадзор советует следить за мытьем рук в школах и отменить общие перемены

Роспотребнадзор опубликовал свежие рекомендации, касающиеся способов противодействия коронавирусной пандемии и адресованные учебным заведениям. На документ ссылается "Интерфакс".

В частности, после открытия школ для регулярного посещения предлагается составить для каждого класса отдельное расписание занятий, не совпадающее с расписанием других классов. Вдобавок к этому признается правильной мерой закрепить за каждым классом постоянное помещение для проведения уроков и исключить "гостей".

Чиновники также хотят запретить общие для всех детей перемены, чтобы исключить неформальное общение учеников между собой. Наконец, одно из предписаний гласит, что необходимо отслеживать регулярное мытье рук учителями и их подопечными.

Отметим, что сегодня, 13 мая, стало известно о решении Министерства просвещения перенести Единый государственный экзамен на неопределенный срок из-за коронавируса и аттестовать девятиклассников полученными ими оценками в текущем учебном году.