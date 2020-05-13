Рыбные пруды и отзывчивые чиновники: Беглов рассказал депутатам о своем Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая выступил с ежегодным докладом перед депутатами городского парламента. Он рассказал о рекордах, которые устанавливал город в своем развитии, пока не пришел коронавирус, и о борьбе с COVID-19. Когда депутаты заметили, что оставшимся в результате этой борьбы без средств к существованию гражданам оказывается недостаточно помощи, глава города посоветовал парламентариям самим выходить из зоны комфорта.

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Город-мечта

С отчетом о проделанной работе Александр Беглов выступал в Мариинском дворце второй год подряд. В прошлый раз его выступление многие сравнивали с предвыборной программой. Беглов на тот момент работал в Смольном всего полгода и больше обещал, чем отчитывался. Он говорил, что Петербург будет развиваться как "комфортный", "социальный", "умный" и "открытый" город. Через год уже избранный губернатор должен был рассказать, как ему это удалось, но логику власти нарушил коронавирус. COVID-19 стал темой номер один, перекроив социально-экономические планы Смольного.

О злостной инфекции напоминала даже обстановка в Мариинском дворце. Впервые на пленарном заседании депутаты сидели в перчатках и масках. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров свое средство индивидуальной защиты практически не использовал. Большую часть заседания маска находилось у него где-то на подбородке. А вот респиратор Беглова оставался на его лице, даже когда глава города начал говорить. Правда, вскоре он все-таки снял защитное средство, оставив при этом на руках черные перчатки.

Свой доклад губернатор начал с главного вопроса повестки. Он заявил, что страна и город эффективно справляются с вызовами, которые им бросает коронавирус. После этого Беглов оставил тему COVID-19 и примерно полчаса рассказывал, как преобразился при нем Петербург. Средняя зарплата жителя города стала на треть выше, чем в большинстве других регионов - 63,2 тысячи рублей. Город установил рекорд по экспорту - 27,6 млрд долларов. Заработал за год 639,2 млрд рублей.

- При такой динамике мы уверенно шли к показателю 1 трлн к 2024 году, - отметил докладчик.

Освоение бюджета в 2019 году Беглов назвал лучшим для Петербурга за последние 10 лет, то есть за время правления его предшественников Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко. В два с половиной раза сократились очереди в детские сады.

- Мы практически закроем проблемы обманутых дольщиков, включенных в реестр на 1 января, - пообещал губернатор.

Отметим, что раньше он давал это обещание увереннее. Слова "практически" в декларируемых планах на 2020 год не звучало. "Уверен, что в наступившем году задача будет полностью выполнена", - говорил Беглов о проблемах дольщиков еще в январе.

фото: пресс-служба Законодательного собрания

Губернатор продолжал и продолжал перечислять заслуги Смольного, вырисовывая в сознании слушателей картину идеального города, в котором за год количество преступлений снизилось до показателей времен СССР, уровень безработицы стал самым низким в стране и даже школьники начали лучше учиться.

- Число выпускников с высоким баллом ЕГЭ увеличилось на треть, - подчеркнул губернатор.

План по благоустройству тоже оказался перевыполненным. За год в Петербурге ликвидировали 273 свалки, зато парки привели в порядок.

- Скверы и общественные пространства оборудовали игровыми и общественными зонами. В пруды в районах запустили рыб, а в парки - белок, - отчитался градоначальник.

Даже если в городе что-то не так, любой житель может сообщить об этом на страницу губернатора или других чиновников "ВКонтакте". Все обращения, по словам Беглова, принимаются к сведению, 70% из них оперативно решается.

На этот раз оговорок в речи губернатора было заметно меньше, чем во время прошлогоднего отчета. Он, например, несколько раз без запинок выговорил "Фрунзенский радиус", не назвав его "радио" как год назад. Но к концу выступления речевых казусов стало значительно больше. Тяжело давались слова "психиатрический", "Металлострой", "благоустройство", "резервный", "Минпромторг". Рассуждая о межведомственном совете по борьбе с коронавирусом, Беглов заявил, что в этот орган вошел председатель Законодательного собрания, хотя заседает там заместитель председателя Анатолий Дроздов.

"Вся страна болеет"

К теме борьбы с коронавирусом губернатор вернулся в конце своего доклада. Начал, опять-таки, с успехов: рассказал об оперативном увеличении коечного фонда и приспособлении под прием больных помещений "Ленэкспо" и пансионата "Заря". Затем перешел к цифрам, назвав количество не только инфицированных COVID-19, но и пациентов с диагнозом внебольничной пневмонии:

- Помимо коронавируса мы наблюдаем сегодня превышение показателей заболеваемости внебольничной пневмонией относительно среднего многолетнего показателя. На последней неделе он выше среднего в 5,5 раз. Всего с 1 марта внебольничной пневмонией заболело 11 223 человека. Выздоровело 5 924. Скончалось 694.

По данным Беглова, коронавирус стал причиной смерти четырех медиков, помогавших людям с COVID-19. Всего коронавирус нашли у 1465 медицинских работников. Число скончавшихся не по причине инфекции глава города не объявил. Позже депутат от "Справедливой России" Александр Егоров назвал другую цифру. Обращаясь к Беглову, он заявил, что как минимум 13 сотрудников медучреждений погибли от вируса.

фото: пресс-служба Законодательного собрания

Губернатор рассказал, что несмотря на ежедневное производство в регионе медицинских масок и антисептиков, а также других защитных средств, этих объемов пока не хватает. Он поблагодарил всех спонсоров-частников и национальные диаспоры, а также социально ответственных петербуржцев, соблюдающих режим самоизоляции.

Стоимость переоборудования городских площадей под прием пациентов, создание обсерваторов и увеличение коечного фонда Беглов оценил в 11 млрд рублей. На два пакета поддержки малого и среднего бизнеса уйдет в общей сложности 13,4 млрд рублей из городского бюджета.

По традиции, каждой фракции дали возможность задать по одному вопросу. Елена Киселева из "Единой России" поинтересовалась, сохранятся ли расходы на строительство соцобъектов. Беглов ответил утвердительно, пообещав ввести в текущем году 6 школ и 11 детских садов.

Депутат от ЛДПР Павел Иткин спросил, будут ли повышаться тарифы ЖКХ.

- Мы должны держать коммунальные услуги на 3% ниже инфляции. Уверен, что вне зависимости от сложности ситуации нам удастся это сделать, - ответил Беглов, тут же отметив, что тарифы в Петербурге ниже, чем в Москве и Ленинградской области.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева спросила, как губернатор относится к возможности покрыть региональный дефицит средствами федеральной казны.

- Бюджет федеральный тоже не резиновый. Мы это понимаем и нужно к этому ответственно относиться, - заявил Беглов, напомнив, что уже получил из общегосударственной казны 5,6 млрд рублей.

Член "Справедливой России" Егоров спросил о трудовых правах медиков. Он поинтересовался, были ли случаи, когда заражения медработников COVID-19 расценивались как производственные травмы.

- Заболеть можно абсолютно где угодно. Даже в Законодательном собрании, - ответил Беглов.

По его словам, городские власти пошли другим путем и решили выплачивать заболевшим врачам деньги.

- У нас не несчастные случаи. У нас большая проблема. Вся страна болеет, рассматривать отдельные случаи было бы неправильно, - добавил губернатор.

Откажись от машины

Наиболее острые вопросы Беглову задали представители "Яблока" и КПРФ. "Яблочник" Борис Вишневский, обращаясь к главе города, успел поднять темы и прямых выплат населению, и освобождения от налогов предпринимателей, и увольнений медсестер и врачей, жалующихся на проблемы в работе, и нехватки медперсонала в "Ленэкспо". Вишневский заявил, что на 500 пациентов там приходится 4 медсестры. Ранее об этом сообщила глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина, поддерживающая связь с работающими в переоборудованном комплексе медиками.

фото: пресс-служба Законодательного собрания

Беглов признал, что нехватка медперсонала есть и что больницы перегружены, но обратил внимание, что в "Ленэкспо" содержатся больные в легкой форме.

- Туда размещают добровольно тех, кто не может находиться дома, у кого маленькие дети, престарелые родители. Это временный легкий госпиталь. Безусловно, это лучше, чем палатка.

Отвечая на другие вопросы Вишневского, он начал объяснять, почему в Смольном решили не раздавать народу бесплатные маски. Хотя на данном заседании "яблочник" его об этом не спрашивал - речь шла о прямых денежных выплатах. Тем не менее, Беглов объяснил, что лучше раздать по 800 рублей пенсионерам и многодетным родителям, чем тратиться на покупку масок в многомилионном городе с большим количеством приезжих гостей.

- Борис Лазаревич, вы пенсионер? - внезапно поинтересовался Беглов у Вишневского, - Да или нет? Ну я пенсионер.

- Формально, да. Но работающий, - ответил "яблочник".

- Вы же получаете пенсию?

- Получаю.

- Значит вам 800 рублей с 13 мая по 31-е из бюджета Санкт-Петербурга будет перечислено.

Позже губернатор заявил, что не будет в целях перераспределения средств замораживать действующие инвестиционные проекты, а если депутаты хотят поддержать население, то пусть переведут своих помощников на общественные начала или откажутся от своих служебных автомобилей. Напомним, что обслуживание автопарка чиновников исполнительных органов власти обходится казне Петербурга в разы дороже, чем все автомобили в пользовании депутатов и сотрудников аппарата ЗакСа.

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Свою оригинальную мысль про транспорт и помощников Беглов повторил и отвечая на вопросы лидера фракции КПРФ Ольги Ходуновой. Она возмутилась тем, что в дни пандемии существенно выросла стоимость медицинских масок, которых при этом порой невозможно найти в аптеках. Беглов объяснил это невидимой рукой рынка.

- Вы немного отстали от сегодняшнего времени, - сообщил он Ходуновой. - Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку из обкома. Мог позвонить Ходырев Владимир Яковлевич (в 1983 - 1990 годах председатель Ленгорисполкома - ЗАКС.Ру) и заставить директора. Это его личное решение.

Позже, когда Беглов уже покинул Мариинский дворец, беспартийный депутат Максим Резник назвал ответы губернатора коллегам Вишневскому и Ходуновой хамскими, а само выступление градоначальника "отвратительным действием".

фото: пресс-служба Законодательного собрания

- Это партхозактив, с заранее заготовленными вопросами, с невозможностью выступить, - заявил с трибуны Резник.

Еще в начале заседания он призывал парламент выразить недоверие Беглову, чтобы это стало поводом для отставки губернатора. Это предложение не стали даже обсуждать. На защиту главы города встали Дмитриева и Макаров, заявившие, что в условиях борьбы с COVID-19 критиковать главу города нельзя.

Сергей Еремеев

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