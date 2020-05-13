Швец рассказал об угрозах со стороны главы МО "Купчино"

Глава МО "№72" Павел Швец сигнализировал в социальных сетях о том, что ему угрожал физической расправой в аудиосообщении глава соседнего муниципалитета "Купчино" Алексей Пониматкин. Последний через мессенджер WhatsUpp давал понять, что Швеца как члена Партии роста не в состоянии защитить депутат ЗакСа от нее Оксана Дмитриева.

"Куда ты лезешь, тебе голову проломят, никакая "Генриховна" не поможет" - цитирует Швец фрагмент речи оппонента.

По его словам, такого рода сообщения от Пониматкина начались после того, как оппозиционер поинтересовался у чиновников Смольного о дотациях муниципалитетам. Письменные сообщения подобного содержания вскоре были удалены, но лидер петербургского отделения Партии роста успел сделать скриншот. В этих сообщениях Пониматкин выражал сомнения в том, что Швец делает для своего округа что-либо по-настоящему полезное.

"В связи с поступившими в мой адрес угрозами обратился в прокуратуру Фрунзенского района с просьбой провести проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела, т.к. воспринимаю данную угрозу как реальную", - рассказал политик.

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