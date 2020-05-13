Псковичам разрешат гулять по улицам

Правительство Псковской области решило пойти на смягчение мер по противодействию коронавирусной пандемии и с 16 мая разрешит гражданам совершать прогулки, о чем пишет ТАСС.

"Мы обязательно взвешенно к этому вопросу подойдем, посмотрим, с тем, чтобы различные группы не пересекались. Это здоровье, иммунитет, если люди будут иметь возможность ежедневно, пусть и непродолжительное время пройтись по улице, разогнать кровь, подышать свежим воздухом, это должно благополучно сказаться на ситуации", - заявил глава региона Михаил Ведерников.

Кроме того, с 21 мая в области планируют разрешить богослужения на открытом воздухе - возле храмов. На это послабление собирались пойти еще двумя неделями ранее.

В Псковской области с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов от вируса официальная статистика пока насчитывает восемь.