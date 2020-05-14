Думские жириновцы предлагают исключить из УК статью об оскорблении чиновников

Представители думской фракции ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания законопроект, согласно которому предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 319 "Оскорбление представителя власти".

В пояснительной записке к документу депутаты указывают, что обозначенная статья УК "не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы", в связи с этим они полагают, что в качестве наказания для провинившегося гражданина "достаточны меры, предусмотренные КоАП РФ".

Напомним, санкции, предусмотренные ст. 319, предполагают штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ до 360 часов либо исправительные работы на срок до 1 года.