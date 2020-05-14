Правительство выделило 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от COVID-19

Члены кабинета министров сошлись во мнении, что российским авиаперевозчикам, вынужденно приостановившим свою деятельность из-за пандемии COVID-19, следует выделить 23,4 млрд рублей господдержки, передают РИА "Новости".

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", - указывается в сообщении кабмина.

Субсидии должны быть распределены на зарплаты сотрудникам (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (не более 30%), оплату стоянки самолетов (не больше 10%), а также на операционную деятельность и на содержание имуществ.

Для того, чтобы получить средства, компании должны обратиться в Росавиацию. Ведомство примет решение в течение 20 рабочих дней после подачи заявления.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции вынудило правительство РФ приостановить авиасообщение с другими странами начиная с 27 марта. Исключение соствляет только возврат россиян из-за рубежа.