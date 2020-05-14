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10:42

Количество россиян, подхвативших коронавирус, превысило 252 тысячи человек

фото ЗакС политика Количество россиян, подхвативших коронавирус, превысило 252 тысячи человек

За минувшие сутки количество граждан России, у которых выявили COVID-19, увеличилось ещё на 9974 человека, информирует оперативный штаб. Общее число инфицированных достигло отметки 252 245.

С 13 на 14 мая от заболевания скончались 93 человека: всего с начала пандемии умерло 2305 граждан.

Проведено свыше 6,1 млн лабораторных тестов на вирус (плюс 205 тысяч за прошедшие сутки).

В Петербурге заболевших стало на 460 человек больше, шестеро скончались. Всего заразившихся 8945. В Ленинградской области - плюс 69 новых случаев (всего - 1775). За всё время в городе на Неве и области выздоровели 2457 человек.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, скончались свыше 297 тысяч граждан.

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