Милонов готов работать в Госдуме при любой ее численности

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов приветствовал предложение коллеги Владимира Жириновского, считающего, что численность нижней палаты Федерального собрания пора сократить

"Сокращение депутатов — вопрос высшего руководства и воли народа. Но, если такое решение было бы принято, я бы его поддержал. Я готов работать как в 450-местной Думе, так и в Думе из 25 депутатов,", - цитирует слова петербуржца "Вечерняя Москва".

По словам Милонова, имеет смысл объединить комитет по международным делам с комитетом по делам СНГ, а комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов - с комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

Отметим, что бессменный лидер ЛДПР призвал к тому, чтобы сократить депутатский корпус ровно в два раза.

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